بالصور.. ضبط مخالفات صحية خطيرة بوادي الشاطئ

ضبط العاملون بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية في وادي الشاطئ، مخالفات خطيرة خلال حملة تفتيشية على العيادات الخاصة والصيدليات والمختبرات الطبية في المنطقة.

وقال مركز الرقابة بصفحته في “فيسبوك”، السبت، إن الحملة التي شملت مناطق تامزاوة واقار ومحروقة والقرضة والديسه، تم خلالها ضبط كمية كبيرة من الأدوية المنتهية الصلاحية، وكمية كبيرة من المحاليل المستخدمة في التحاليل الطبية.

ومن ضمن المخالفات المضبوطة، عدم وجود شهادات صحية لدى العاملين في الصيدليات، وكان بعض العاملين من الجنسيات الأفريقية ولا يحملون شهادات صحية، وعدم الالتزام بلباس الزي المخصص في بعض الصيدليات والمختبرات، وعدم وجود أسطوانة إطفاء الحريق، وعدم وجود ستار عن أشعة الشمس لحماية الأدوية.

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