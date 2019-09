التكبالي لـ” المتوسط”: سكوت الأمم المتحدة على دعم تركيا للإرهاب في ليبيا مبرمج

خاص المتوسط / حنان منير

رجح عضو مجلس النواب، علي التكبالي، فشل اجتماع ألمانيا، قائلا “جاءت ألمانيا لتقول تعالوا إلى مؤتمر سلام، وهو نفس المؤتمر الذي قال عنه سلامة وقد فشل، وسوف يفشل هذا المؤتمر لأنك تريد أن تأتي بطرف واحد متماسك يحبه الناس ويريدونه أن ينتصر، ويريد الخير للبلاد أن يجلس مع ميليشيات مجرمة فعلت ما فعلت، وقتلت من قتلت، والآن يريدون أن يجلبوا هؤلاء إلى الطاولة ليحيوا هذا التأسلم المتشرذم، فنحن أمام أمم متحدة كأنها لا ترى الشعب الليبي المسكين الذي يتعذب كل يوم، وترى فقط كل ليبيا في هذه الميليشيات وفي السراج”.

وأكد التكبالي، في تصريح خاص لـ ” المتوسط”، السبت، أن الجيش سيدخل طرابلس رغم كل الاعتراضات الخارجية، مشيرا إلى أن سكوت الأمم المتحدة عن تركيا، مُبرمج، قائلاً: “تركيا تتحدى العالم وتقول لن نسمح بسقوط طرابلس، وتأتي بالسلاح علانية، وتقول نحن لنا في طرابلس تاريخ، فأي تاريخ يتكلمون عنه؟!”.

