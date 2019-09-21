تعاون “ليبي أممي” لتطوير الأنظمة التعليمية

اجتمع وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق محمد أبوبكر، مع منسقة الشؤون الإنسانية لمكتب الأمم المتحدة في ليبيا “جيما سانمرتين “.

الاجتماع الذي تم في طرابلس بحث عددا من القضايا المشتركة أبرزها التعاون في دعم وتطوير الأنظمة التعليمية في ليبيا والتحديات التي تواجه قطاع التعليم، وتعزيز سبل التعاون المشترك في تنمية وتطوير معرفة ومهارات الأطفال.

وأشاد وكيل الوزارة بالدور الذي تبذله المنسقة في ليبيا بالمجال الإنساني والتنموي، مؤكداً استعداد وزارة التعليم للتعاون مع المنسقة في عدة مجالات وتسهيل عملها وتذليل الصعوبات التي قد تواجه مشاريعها التنموية.

من جانبها عبرت “جيما سانمرتين”، عن ارتياحها الشديد للجهود المبذولة من قبل وزارة التعليم في عملها ودعمها الكبير لتطوير الأنظمة التعليمية في البلاد، مرحبة بالتعاون القائم مع وزارة التعليم واعدة بمزيد من التنسيق المشترك وفقاً لأولويات الوزارة.

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