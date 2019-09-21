مصدر يكشف لـ218 المستجدات في مرزق

قال الناشط المدني وسيم تاج الدين، إن من يسيطر على مدينة مرزق الآن هم العصابات التشادية والتنظيمات الإرهابية.

وأضاف تاج الدين في مداخلة عبر برنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، السبت، أن هذه التنظيمات لديها حاضنة اجتماعية في المدينة من قبل قبائل التبو “غير الليبية”.

وأكد تاج الدين تعرض أربعة مواقع في المدينة إلى قصف طيران منها موقع يتمركز فيه عناصر داعش أدى إلى مقتل 10 منهم قياديان بارزان أحدهما يدعى علي التباوي.

وأشار إلى أن حوالي 2000 عائلة نزحت من المدينة منذ بداية الحرب عليها، مناشدا الحكومات والمنظمات الدولية بتقديم المساعدة للنازحين الذين توجهوا إلى عدة مناطق في الجنوب بحثا عن ملاذ آمن لهم.

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