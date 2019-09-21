الجيش الليبي يقصف جنزور للمرة الثانية خلال 72 ساعة

قصفت مقاتلات حربية تابعة للقوات الجوية للجيش الليبي ،مساء اليوم السبت ،موقعا داخل مدينة جنزور غرب العاصمة طرابلس ،وهي الغارة الثانية على المنطقة خلال 72 ساعة.

و تأتي هذه الضربات الجوية ضمن عمليات الجيش الليبي لتطهير غرب و جنوب العاصمة طرابلس ،في حين ذكر الناطق باسم الجيش الليبي احمد المسماري ،أن “وتيرة العمليات مستمرة وفق الخطط والمراحل التي وضعها القائد العام لتحرير طرابلس ونشر الأمان في جميع الأراضي الليبية والتخلص من جميع الميليشيات الإرهابية”.

من جانبه استنكر بلدية جنزور ،في بيان له هذه الضربات الجوية ،مؤكدا عدم وجود أضرار بشرية أو مادية جراء القصف.

وأعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، مساء الجمعة، عن إسقاط طائرة تصوير وتجسس تركية من قبل وسائط الدفاعات المضادة للطائرات بمحور طرابلس ،كما أعلن الجيش الليبي، الخميس، عن تدمير آليات مسلحة تحمل قيادات إرهابية وأجهزة تشويش جنوب العاصمة الليبية طرابلس خلال غارة جوية قامت بها مقاتلات سلاح الجو.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا