المحجوب: مقتل عدد من قادة الميليشيات خلال ضربات سلاح الجو

قال مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، العميد خالد المحجوب، في مداخلة مع قناة ليبيا، إن الضربات الجوية لسلاح الجو استمرت اليوم على مواقع وتجمعات الميليشيات بشدة في محور الخلاطات جنوب العاصمة، مؤكدا مقتل عدد من قادة المليشيات المسلحة.

وحول الأوضاع الأخيرة في مدينة مرزق، قال العميد خالد المحجوب، إن ما تسمى قوة حماية الجنوب هي بقايا التنظيمات الإرهابية المعروفة، على رأسها القاعدة، وتنظيم المغرب العربي، وبوكو حرام.

وأشار المحجوب في مداخلة مع قناتنا، إلى أن الاستهداف الذي طال الإرهابيين في مرزق دليل على أن حكومة الوفاق تتبنى مقاتلين إرهابيين مطلوبين دوليا ومهربي البشر في صفوفها.

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