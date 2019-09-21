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المحجوب: مقتل عدد من قادة الميليشيات خلال ضربات سلاح الجو

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، العميد خالد المحجوب، في مداخلة مع قناة ليبيا، إن الضربات الجوية لسلاح الجو استمرت اليوم على مواقع وتجمعات الميليشيات بشدة في محور الخلاطات جنوب العاصمة، مؤكدا مقتل عدد من قادة المليشيات المسلحة.

وحول الأوضاع الأخيرة في مدينة مرزق، قال العميد خالد المحجوب، إن ما تسمى قوة حماية الجنوب هي بقايا التنظيمات الإرهابية المعروفة، على رأسها القاعدة، وتنظيم المغرب العربي، وبوكو حرام.

وأشار المحجوب في مداخلة مع قناتنا، إلى أن الاستهداف الذي طال الإرهابيين في مرزق دليل على أن حكومة الوفاق تتبنى مقاتلين إرهابيين مطلوبين دوليا ومهربي البشر في صفوفها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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تعليقات

  • .طالما ان ساعت الصفر للمليشيات طلعت فشنك وتحولت الى ساعة صفا للجيش الوطنى بعد ان اصبحت السماء صافية من اى طائرات تركية ورقية بعد ان نفق عدد من الاتراك وفرار الباقى مذعورين واصبح الطريق ممهدا امام القوات البرية للتقدم فى ظل غطاء جوى كثيف وتقهقر المليشيات للخلف بعد نفوق اعداد كبيرة منهم وترك الباقى اسلحتهم ونفدوا بجلدهم انتهى الدرس يا خوان وحتم سيتم القبض عليكم واقتيادكم من كفاكم للسجون مقركم الدائم

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  • رأى أبو أُمامةَ رؤوسًا مَنصوبَةً على دَرَجِ مسجِدِ دمشقَ ، فقالَ أبو أمامةَ ، كلابُ النَّارِ شرُّ قتلى تحتَ أديمِ السَّماءِ خيرُ قَتلى من قتلوهُ ، ثمَّ قرأَ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ إلى آخرِ الآيةِ ، قلتُ لأبي أمامةَ : أَنتَ سمعتَهُ من رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ؟ : قالَ : لَو لَم أسمَعهُ إلَّا مرَّةً أو مرَّتينِ أو ثلاثًا أو أربعًا- حتَّى عدَّ سَبعًا- ما حدَّثتُكُموهُ
    الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي.

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