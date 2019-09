أدانت منظمة “Mediterranea | Saving Humans”، استمرار التنسيق بين الحكومة الإيطالية والإتحاد الأوروبي مع ميليشيات الوفاق وخفر سواحلهم، فيما يتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين الهاربين من مراكز الاحتجاز التابعة للوفاق.

واستنكرت المنظمة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك، مقتل مهاجر سوداني برصاص خفر سواحل الوفاق، خلال محاولة هروبه من ليبيا.

وذكرت المنظمة الإنسانية، أن خفر السواحل التابع لميليشيات الوفاق، كان قد أعلن أنه أوقف 493 شخصاً بين رجل وامرأة وطفل، ممن حاولوا الهرب بحراً، في الفترة من 15 ـ 18 سبتمبر من العام الجاري.

The post منظمة إنسانية تدين استمرار دعم إيطاليا والاتحاد الأوروبي لميليشيات الوفاق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية