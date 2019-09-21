رئيس جامعة بنغازي يُؤكد مساعي الجامعة لصرف مستحقات المتعاونين

بنغازي 21 سبتمبر 2019 (وال)- أكد رئيس جامعة بنغازي الدكتور عز الدين الدرسي السبت، مساعي إدارة الجامعة لصرف مكافآت تعاون أعضاء هيأة التدريس مع الجامعة خلال عام 2019.

وقال الدكتور عز الدين الدرسي – في كلمة ألقاها ضمن فعاليات مؤتمر “الإعلام الجديد”، الذي تقيمه كلية الإعلام في الجامعة، إن إدارة الجامعة، تقوم ببذل كافة الجهود من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، وذلك خلال شهر أكتوبر القادم, وأن العمل جارٍ على صرف بقية المستحقات خلال الفترة القادمة.

وأضاف الدكتور عز الدين الدرسي أنه تم تخصيص مبلغ 70 مليون دينار ليبي، لصيانة بعض مباني الجامعة المتضررة, مؤكدًا مساعي إدارة الجامعة، لحلحلة كافة الإشكاليات المتعلقة بالعملية التعليمية. (وال- بنغازي) أ م/ ر ت

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