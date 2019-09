بتنظيم من جامعة مصراتة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، وبالشراكة مع برنامج دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي والتنوع والاستخدام المستدام الممول من الاتحاد الاوروبي، نُظم بكلية التربية بجامعة مصراتة اليوم السبت مؤتمراً علمياً حول دور ريادة الأعمال في تطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة في الاقتصاد الليبي.

حيث القيت العديد من الورقات العلمية خلاله، كما تم توضيح برنامج الاتحاد الأوروبي ودعمه لهذا المشروع الذي انطلق وشُرع في استكماله عام 2016، وقد حضر المؤتمر ممثلي مؤسسات الدولة ذات العلاقة، ومجموعة من الخبراء، والنخب والأكادميين، والمختصين، والطلبة، ومؤسسات المجتمع المدني.

كما شهد الملتقى حضور بعض الضيوف على رأسهم وزير شؤون النازحين بحكومة الوفاق، والقنصل التركي، ومدير المستشفى الإيطالي، وقد حضر ممثلاً عن المجلس البلدي في هذا المؤتمر عضوه السيد محمد التومي، والذي ألقى كلمة المجلس بالمناسبة، مؤكداً على أهمية المشروعات الصغرى والمتوسطة، والحث على توفير البيئة المناسبة لإقامتها ونموها ونجاحها، لما توفره من فرص عمل وإطلاق الأفكار الريادية المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

The post جامعة مصراتة تستضيف المؤتمر العلمي حول حول ريادة الأعمال appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية