الدرسي يحدد موعد صرف المستحقات المتأخرة للمتعاونين بجامعة بنغازي ‎

أعلن رئيس جامعة بنغازي الدكتور عزالدين الدرسي، في كلمة ألقاها اليوم السبت في افتتاح فعاليات مؤتمر ” الإعلام الجديد “، والذي تنظمه كلية الإعلام بالجامعة ، عن تخصيص مبلغ 70 مليون دينار لصيانة بعض المباني المتضررة بالجامعة ، قائلا “إن ادارة الجامعة تبذل قصارى جهدها لحلحلة كل الإشكاليات المتعلقة بالعملية التعليمية”

وأضاف الدرسي في كلمته، أن إدارة الجامعة تقوم ببذل كافة الجهود من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لصرف مكافآت تعاون أعضاء هيئة التدريس خلال عام 2019 خلال شهر أكتوبر المقبل وأن العمل جارٍ على صرف بقية المستحقات خلال الفترة القادمة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا