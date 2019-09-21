الكتيبة 155 مشاة: القوات المسلحة تقدمت في محوري معسكر اليرموك والخلاطات

أخبار ليبيا24

كشف مكتب إعلام الكتيبة 155 مشاة اليوم السبت أن القوات المسلحه تحرز تقدمات نوعية في كل من محوري معسكر اليرموك طريق صلاح الدين و الخلاطات.

وأضاف المكتب الإعلامي عبر حسابه على موقع “فيسبوك” أن تقدمات القوات المسلحة تمت تحت غطاء جوي من سرب الطيران الحربي.

وأكد المكتب الإعلامي أن طيران سلاح الجو تمكن من السيطرة التامة على أجواء طرابلس وقام بتسديد ضربات دقيقة لمعسكر حمزة بعد تقهقر قوات الوفاق وفرارها باتجاه الشمال.

ولفت مكتب إعلام الكتيبة 155 مشاة أنه إلى هذه اللحظات لازالت القوات المسلحة تحرز تقدمات على جميع المحاور.

وكان المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، أكد اليوم السبت أن القوات المسلحة كبدت قوات الوفاق خسائر كبيرة في محور صلاح الدين.

وأوضح المسماري أن القوات المسلحة شنت هجومًا عنيفًا على قوات الوفاق في محور صلاح الدين لتحريره وتطهيره عناصر قوات حكومة الوفاق.

وأفاد المتحدث الرسمي أنه تم إسناد الهجوم بغطاء جوي كثيف من قبل القوات الجوية والتي كبدت قوات الوفاق خسائر لا تعد ولا تحصى في الأرواح والعتاد.

ولفت المسماري إلى أن الهجوم لازال مستمر حتى مسح هذه القوات التابعة لحكومة الوفاق من الوجود وتطهير العاصمة من دنسها.

وذكر المتحدث أن وتيرة العمليات مستمره وفق الخطط والمراحل التي وضعها القائد العام لتحرير طرابلس ونشر الأمان في جميع الأراضي الليبية والتخلص من جميع المليشيات الإرهابية والجماعات المسلحة.

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