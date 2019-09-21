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لواء الصمود يوجّه مطالبة عاجلة لجويلي بشأن قاعدة الوطية

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – عقب فشل محاولة التضييق عليها من قبل مصطفى صنع الله بقطع إمدادات الوقود عنها ،  طالب لواء الصمود بقيادة المُعاقب دولياً صلاح بادي ، آمر المنطقة الغربية العسكرية بالوفاق أسامة جويلي بـ ” تحمّل مسؤولياته وبسرعة تجاه قاعدة الوطية الجوية  ” .

وفي منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك طالب احميدة الجرو المتحدث الرسمي باسم اللواء بوضع حد لقاعدة الوطية الجوية غربي البلاد وبضرورة السيطرة عليها .

احميدة الجرو المتحدث باسم لواء الصمود مع صلاح بادي

وأضاف المتحدث باسم لواء الصمود  : ” على السيد أسامة جويلي تحمل مسؤولياته تجاه القاعدة لأنها شر لابد من إيقافه وهي من تقتل أبنائنا ” . وذلك على حد تعبره الذي أظهر من خلاله رغبة متجددة لدى بادي ومسلحيه في تحقيق ” الطموح المتعثر ”  للسيطرة على القاعدة منذ عملية فجر ليبيا مابين عامي 2014 و 2015   .

منشور الجرو

وبغير بعيد عن الجرو ، قال جلال القبي وهو موظف في وزارة الثقافة مُقرب جداً من صلاح بادي ويعمل كناقل حربي للأخبار من المحاور أن قرار مهاجمة قاعدة الوطية الجوية في يد أسامة جويلي حصراً .

جلال القبي يسار الصورة مع رئيسه حسن ونيس رئيس هيئة الثقافة بالوفاق

وكتب القبي وهو  أيضاً من مصراتة أن قاعدة الوطية تضم 4 طائرات مقاتلة واخرى عمودية وأضاف : ” حول القاعدة مجموعة من المدن يوجد بها الرجال الاحرار الذين هم في انتظار الاشارة والدعم للهجوم ومسح القاعدة بمن فيها ” .

وأشار القبي في ختام منشوره ، أن قرار الهجوم فقط في يد ” اللواء ”  أسامة الجويلي مطالباً إياه بالالتفات لهذه القاعدة دون غيرها بشكل عاجل غير آجل ، وذلك حسب تعبيره .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • .مرحبا بفئرانكم فى مصيدة الوطية جويلى لا يستطيع ان يقترب منها ويسحب قواته من تحصيناتها الحالية فتهلك بالكامل ويفرح فيه المصاريت المتخوفين من هلاك مليشيات مصراطة فى صفقة مع مليشيات طرابلس فهم الاخوة الاعداء مليشيات متنافرة جمعهم فقط خطر الجيش الوطنى على وجودهم اصلا ولانهم اغبياء جدا فان الجيش يمتلك قواعد جوية عديدة منها مالا تستطيع المليشيات الوصول اليها وحتى عندما كان الجيش الوطنى فى بنغازى بعيدا عن الودية لم تجرأ المليشيات عن الاقتراب منها والان يوجد جيش وطنى جرار فى الغرب قادر على سحق الفئران اذا خرجت بعيدا عن المناطق السكنية مرحبا بكم فى المصيدة

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