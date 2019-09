مصلحة المطارات تنظم دورات تدرسيبة حول أمن الطيران

نظمت مصلحة المطارات دورتين تدريبيتين في مجال أمن الطيران والمطارات يشارك فيها عدد 32 متدرب من العناصر التابعة للجهات الأمنية العاملة بالمطارات بما في ذلك الإدارة العامة لأمن المنافذ وجهاز المباحث العامة وهيئة السلامة الوطنية وبمتابعة مشرفين من المطارات التابعة للمصلحة.

وانطلقت الدورتين المنعقدتين تحت عنوان “أساسيات أمن الطيران” يوم السبت، بمركز الأكاديمية التونسية للتدريب في أمن الطيران بالعاصمة تونس وتهدف الدورتين اللتان تستمران لمدة 11 يوم لكل منهما للرفع من كفاءة العناصر الأمنية في تطبيق الملحق السابع عشر الصادر عن المنظمة الدولية للطيران المدني.

