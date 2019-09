مصدر مطلع لـ218: سرقيوة حرة ومتأثرة نفسيا

وصلت عضو البرلمان سهام سرقيوة، إلى منزل أهلها بعد أن أفرجت عنها الجهة التي كانت تحتجزها منذ الـ 17 من يوليو الماضي، وفق ما أفاد مصدر مطلع لـ”218″.

ويأتي الإفراج عن سرقيوة، الذي تم أمس، بعد أن نشرت قناة “218” قبل يومين، ترجيحات بتسليم النائبة إلى قوة غير نظامية بمنطقة بوعطني.

وأكد مصدر مطلع لـ”218″ أن سرقيوة موجودة في منزلها وأنها تتمتع بصحة جيدة ولم تتعرض لأي عنف، لكنها أشارت إلى أنها تعاني من وضع نفسي سيئ، دون أن تحدد سببا لذلك.

وكانت المصادر أكدت أن القوة غير النظامية تسلمت مؤخرا النائبة سرقيوة من مجموعة معروفة باسم كتيبة أولياء الدم قامت بتغييبها طوال المدة الماضية.

ويأتي الإفراج عن سرقيوة بعد تردد أنباء عن مفاوضات جرت خلال الأسابيع الماضية للوصول لصيغة ضامنة تكفل إخراجها دون الكشف عن مصير من قاموا باختطافها.

يشار إلى أن الاتصال فقد سرقيوة منذ 17 يوليو الماضي، في أعقاب إطلاق نار أمام منزلها في بنغازي، لتشغل بعدها القضية الرأي العام الليبي والدولي.

