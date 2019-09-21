جامعة بنغازي تعقد مؤتمرا علميا حول “الإعلام الجديد”

انتظم في جامعة بنغازي المؤتمر العلمي الأول لكلية الإعلام بعنوان “الإعلام الجديد حدود الاستخدام وتحديات التأثير”، تحت شعار “رؤية مستقبلية الإعلام مسؤول” بإشراف اتحاد طلبة كلية الإعلام.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية، فإن المؤتمر الذي سيستمر ليومين، يطرح 37 ورقة علمية لأعضاء هيئة التدريس من جامعات بنغازي واجدابيا وسرت وطبرق والبيضاء، ويهدف إلى تسليط الضوء على تطلعات استخدام الإعلام الجديد في الارتقاء بالمجتمع وقراءة دور الإعلام الجديد، وانعكاس ذلك على مستقبل الإعلام التقليدي.

كما يهدف المؤتمر إلى الوقوف على مستقبل المهن الإعلامية وأخلاقيات العمل الإعلامي في ظل الإعلام الجديد، إلى جانب رصد التأثرات الاجتماعية المختلفة لوسائل الإعلام الجديد ودورها في صناعة الوعي الاجتماعي، وتحديد أوجه التكامل والتنافس بين الإعلام التقليدي والإعلام الجديد.

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