افتتاح مصرف الوحدة فرع السوق ببلدية بنغازي

افتتح مقر مصرف الوحدة فرع السوق بوسط مدينة بنغازي، السبت، بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري ومُحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري ومدير عام مصرف الوحدة مرعي البرعصي ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي منعم السعيطي وعدد من المسؤولين والمختصين والعاملين بالمصرف .

الجدير بالذكر أن مقر المصرف كان يقع ضمن مناطق الاشتباكات مع الجماعات الإرهابية وتعرض للعديد من الأضرار ، واليوم بفضل الله وجهود المُخلصين يعود لممارسة دوره في خدمة زبائنة والمُساهمة في الدفع بعجلة الاقتصاد في المدينة

