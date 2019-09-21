جولة أخبار محلية

يرصد لكم الموقع الإلكتروني لقناة “218” في هذه الزاوية، أهم الأخبار والنشاطات المحلية في بعض المدن الليبية، والتي جاءت كالتالي:

عقد بمقر إدارة الخدمات الصحية درنة الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للمؤتمر الليبي الثالث للسكري.

وحضر الاجتماع مدير وموظفو مستشفى الوحدة ومدير مكتب الخدمات الطبية بالإدارة، إضافة إلى لفيف من مديري وأعضاء المكاتب بالإدارة وأعضاء من جمعية درنة الزاهرة وجمعية النهضة ومفوضية الكشاف.

وجاء الاجتماع بهدف توزيع المهام ومناقشة الأفكار والرؤى بخصوص المؤتمر المزمع إقامته بالمدينة من 12 إلى نوفمبر المقبل.

وستوجه الدعوة إلى جمع من الأطباء من داخل وخارج ليبيا إضافة إلى الشركات الطبية والمكاتب العلمية المهتمة بهذا الشأن.

عقد بقاعة الأكاديمية العربية الإفريقية للدراسات والاستشارات فرع الغربية في مدينة صرمان الاجتماع الأول بين عميد الأكاديمية وعدد من الطلاب المسجلين بها.

وحضر الاجتماع، مشرف عام الماجستير ومشرف دبلوم طب الأطفال بالأكاديمية، ونوقش خلاله آلية بداية الدراسة بدبلوم طب الأطفال وكيفية إجراء المحاضرات التي يكون جزء منها نظري وجزء عملي في بعض المستشفيات بالمنطقة الغربية منها مستشفى طرابلس المركزي ومستشفى الجلاء بطرابلس ومستشفى الزاوية التعليمي ومستشفى صبراتة التعليمي.

اختتمت “بمركز انجلوت للتجميل” في مدينة سبها فعاليات “دورة المك اب ومهارات وطرق التجميل” ضمن مشروع “ريادة الشابات” بمشاركة أكثر من 30 متدربة وبدعم من “منظمة “يونسيف”.

وتستهدف الدورة شابات من سن 18 إلى 25 سنة لتعليمهن مهارات الماكياج والتجميل ومساعدة المتدربات في افتتاح مشاريعهن الخاصة وتجاوز الصعوبات المالية.

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