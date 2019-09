قرر مدير أمن الهلال النفطي، البدء في المسح الشامل للألغام وإزالة العراقيل من منطقة «الأربعين» إلى منطقة «خوراوقيده»، تمهيدًا لمباشرة الشركة المنفذة لإنشاء الطريق المزدوج الرابط بين مدينتي أجدابيا والبريقة.

وقالت لبلدية أجدابيا، اليوم السبت، باشر فريق «وحدة إبطال المتفجرات»، التابع للإدارة العامة للبحث الجنائي، مهامهم لإزالة الألغام طبقًا لقرارات مدير المديرية.

