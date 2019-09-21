“الوفاق” تعلن إسقاط “مُسيّرة روسية” بعين زارة

أعلنت قوات حكومة الوفاق، إسقاط طائرة استطلاع مسيرة روسية الصنع في محور عين زارة، الجمعة، وقالت إنها الثانية من نوعها بعد الأولى التي أسقطتها قوات حماية وتأمين سرت في شهر أبريل الماضي.

وأضافت القوات في إيجاز صحفي نشرته مساء السبت، أنها تصدت لمحاولة تقدم قوات الجيش الوطني في طرابلس، بعد تعرض العاصمة لقصف جوي، وفق ما ذكرت قوات الوفاق.

ولفتت إلى أنها رصدت في الأيام الأخيرة محاولات لإنشاء مهبط طيران وحظيرة طائرات في ترهونة، لاستخدامها من قبل الطيران المسير في الهجوم على طرابلس.

وأشارت قوات الوفاق إلى أن طيرانا استهدف مواقع لقوة حماية وتأمين سرت يوم 16 سبتمبر الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية