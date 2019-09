وكيل «تعليم الوفاق» يلتقي منسقة الشؤون الإنسانية لمكتب الأمم المتحدة بليبيا

اجتمع وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق محمد أبوبكر، مع منسقة الشؤون الإنسانية لمكتب الأمم المتحدة في ليبيا “جيما سانمرتين “.

وبحث عددا من القضايا المشتركة أبرزها التعاون في دعم وتطوير الأنظمة التعليمية في ليبيا والتحديات التي تواجه قطاع التعليم، وتعزيز سبل التعاون المشترك في تنمية وتطوير معرفة ومهارات الأطفال.

من جانبها عبرت “جيما سانمرتين”، عن ارتياحها الشديد للجهود المبذولة من قبل وزارة التعليم في عملها، مرحبة بالتعاون القائم مع وزارة التعليم واعدة بمزيد من التنسيق المشترك وفقاً لأولويات الوزارة.

