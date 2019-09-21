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«المركزي بالبيضاء» يمنح مصرف التمويل الإسلامي الإذن النهائي لمزاولة العمل المصرفي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

منح مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، الإذن النهائي لمصرف التمويل الإسلامي للبدء في مباشرة عمله المتمثل في أعمال الصيرفة الإسلامية.

جاء ذلك وفقا لقرار مُحافظ مصرف ليبيا بالبيضاء، علي الحبري رقم 17 لسنة 2019، بشأن منح الإذن النهائي.

وأكد الحبري، وفق بيان للمصرف اليوم، جناح الرقابة المصرفية بمتابعة تنفيذ القرار.

افتتاح مصرف الوحدة فرع السوق ببلدية بنغازي بعد إعادة ترميمه

كان الحبري شارك اليوم في افتتاح مقر مصرف الوحدة فرع السوق بوسط مدينة بنغازي، والذي تم ترميمه بعض تعرضه لأضرار نتيجة الاشتباكات المسلحة خلال الفترة الماضية.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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