هكذا نعى المحجوب استشهاد ابن اخته اليوم في أحد محاور العاصمة

نعى مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية، خالد المحجوب، استشهاد ابن اخته عبدالعظيم حسن، الذي قضى، صباح اليوم، برصاص قناص في أحد محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

وكتب المحجوب على صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك” ناعيا الشهيد، “التقيته وأنا أزور المراصد ومحاور القتال لأتشرف بلقاء الرجال الأبطال من أشاوس جيشنا ، لم أر فيه إلا شجاعة وإقدام “

وتابع: “عندما صدرت لهم الأوامر اليوم باقتحام أحد المواقع، كان في المقدمة، واستشهد مقبلا غير مدبر برصاص قناص ميليشياوي عدو لوطن مستقر تحالف في صف الخونة والعملاء ليقاتل من أجل اقامة دولة الميليشيات”

واختتم منشوره بالقول: “اليوم غادرنا ابن اختي الذي نحسبه شهيدا قدّم روحه فداءا لوطن لن يحقق أمنه واستقراره إلا بتضحيات أبناءه ، في جنة الخلد ياعبدالعظيم حسن ، وإنا لانقول إلا إننا نفخر أن نربي أبناءنا لمثل هذا اليوم وهذه هي جيناتنا وهذا هو تاريخنا ، وعلى درب أجدادنا سائرون.قدمنا ولازلنا نقدم، ولن نتوقف حتى نقتلع هذا السرطان من أرضنا ، لااله الا الله محمد رسول الله”.

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