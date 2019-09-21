بعد تأكيد رئيس برلمانها الوقوف مع نواب طبرق وحكومته.. رئيس إفريقيا الوسطى : حكومة الوفاق هي الشرعية والوحيدة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استقبل رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فوستان ارشانج تواديرا، صباح اليوم السبت، وفدًا ليبيًا رفيع المستوى، مُكونًا من المبعوث الشخصي لرئيس المجلس الرئاسي، ومدير عام شركة الاستثمارات الأفريقية بمقر الرئاسة بالعاصمة بانغي.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، في بيان له، أن رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى أكد خلال اللقاء على أن حكومة الوفاق، هي الحكومة الشرعية والوحيدة في ليبيا، مُبينًا حرص بلاده على توطيد العلاقات وتعزيز وتطوير التعاون معها بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين والبلدين.

رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى شدد على حرصه على دعم وحماية الاستثمارات الليبية في بلاده بما يضمن تحقيق الفائدة المرجوة منها، كما سلم المبعوث الشخصي لرئيس المجلس الرئاسي للاتحاد الإفريقي، رسالة خطية لرئيس جهورية إفريقيا الوسطى، مفادها التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين.

وكان قد استقبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمطار الأبرق الدولي، في بداية شهر سبتمبر الجاري رئيس البرلمان الوطني بجمهورية افريقيا الوسطى “لوران انجون بابا”، والمبعوث الخاص لمبعوث رئيس الجمهورية “موليو مبو دو نتيان” .

وقدم” لوران انجون بابا ” خلال الزيارة شكره وامتنانه باسمه وباسم رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى لرئيس مجلس النواب على توجيه الدعوة لهم لزيارة ليبيا، مؤكداً دعم بلاده الكامل لمجلس النواب الليبي، لافتًا إلى أن الزيارة تأتي في إطار تدعيم العلاقات بين البلدين.

لوران قال إنه ينتهز الفرصة لنعبر على دعمنا الكامل لمجلس النواب الليبي ونتمنى أن يعود السلام لليبيا، وبأن مجلس النواب هو الضامن لوحدة البلاد لأنه ممثل لكافة أطياف الشعب الليبي .

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