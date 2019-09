المتوسط:

كشفت مصادر عن توجيه الجيش ثلاثة ضربات جوية أخرى تستهدف محاور قوات الوفاق في عين زارة وخلة الفرجان بمحيط معسكر اليرموك جنوب العاصمة طرابلس .

وأكدت المصادر عن شن الجيش ضربة جوية استهدفت تمركزاً لقوات الوفاق في ” محور الخلاطات ” بطريق المطار وأخرى شمال معسكر اليرموك جنوب العاصمة طرابلس.

