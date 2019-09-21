نظرًا لهزائمهم المتتالية  .. “الجرو” يطالب “جويلي” بالسيطرة على قاعدة الوطية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب إحميدة الجرو، الناطق باسم مليشيا الصمود التي يقودها الإرهابي المدعو صلاح بادي المدرج ضمن قوائم العقوبات الأمريكية ومجلس الأمن، آمر المنطقة الغربية بقوات الوفاق أسامة جويلي بضرورة السيطرة على قاعدة الوطية .

الجرو شدد ، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جويلي، بتحمّل مسؤولياته تجاه القاعدة، مؤكدًا أنها شرُ لابد من إيقافه، قائلاً: “هي من تقتل أبنائنا”، حسب وصفه .

وفي سياق متصل، نقلت مليشيا الصمود، انتقادات أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المقربين من كتائب قوات مصراتة ويدعى الملازم علي، لوسائل الإعلام، مشيرًا إلى أنها دون فائدة، وأنها لا تجيد سوى نقل الأخبار التي وصفها بـ”البائتة” أو التصريحات المُلمعة التي لا تخرج سطورها في المجمل عما يمليه داعميها ومموليها، مؤكدًا أنه كان يجب أن تكون أداة نقدية تصحيحية تسهم في معالجة الأخطاء وتلافيها وتحسين الأداء لضمان النجاح.

معلومات عن قاعدة الوطية

تقع قاعدة الوطية التي كانت تحمل اسم قاعدة “عقبة بن نافع” جنوب العجيلات وتابعة إداريا لمنطقة الجميل، وتتسم القاعدة بموقع استراتيجي هام حيث انها تغطي كافة المنطقة الغربية وتستطيع تنفيذ عمليات قتالية جوية ضد أهداف عسكرية إن دعت الحاجة للدول المحيطة بليبيا ” تونس – الجزائر “.

والقاعدة بناها الامريكان عقب الوصاية الدولية الثلاثية بين بريطانيا وفرنسا وامريكا على ليبيا “المستعمرة الايطالية السابقة ” عام 1942، وهي القاعدة العسكرية الوحيدة في ليبيا التي لاعلاقة للطيران المدني بها حيث أن أغلب القواعد العسكرية في ليبيا تستعمل كمطارات مدنية مثل بنينا وطبرق والأبرق ومعيتيقة وسبها، وهي ذات أكبر بنية تحتية عسكرية حيث تستطيع القاعدة الجوية استيعاب وإيواء 7 الألف عسكري .

وتم بناء القاعدة على أساس التحصينات المحيطة بالقاعدة ( التضاريس الجغرافية ) بالإضافة إلى أن القاعدة تمتلك أكبر تحصينات خارجية، حيث أن أغلب المطارات العسكرية الأخرى في ليبيا بنيت على أساس وقوعها في مدينة استراتيجية مثل قواعد معيتيقة وبنغازي ومصراتة والجفرة وسرت وطبرق وسبها والكفرة ووادي الشاطئ ومرتوبة .

وكانت القاعدة قبل أحداث فبراير 2011 مركز عمليات لأسطول مقاتلات الميراج، وتعرضت القاعدة لقصف مكثف من طيران الناتو عام 2011 ولكنها حافظت على معظم بنيتها التحتية الأساسية إلا أن معظم الأضرار لحقت بالطائرات الرابضة ومستودعات الذخيرة بالإضافة لمراكز الرصد والدفاع الجوي.

وتوجد حاليا غرفة عمليات تابعة للقيادة العامة للجيش منذ 2014 وهي على استعداد دائم لتنفيذ مهامها ضد الجماعات الإرهابية والميلشيات المسلحة .

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