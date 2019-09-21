الأعلى للدولة يطالب السراج باتخاد موقف قوي ورادع ضد الجيش

دعا المجلس الأعلى للدولة، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إلى اتخاد موقف قوي ورادع، اتجاه الدول التي تدعم الجيش الوطني، الذي وصفه بـ”الميلشيات”، خلال مشاركته يوم الثلاثاء المقبل، جلسات الدورة العادية الـ74 بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشاد المجلس في بيان لهُ، ما وصفها بـ”البطولات” التي حققتها المجموعات المسلحة والمحاولة التي وصفها المجلس بـ”الفاشلة” لقوات الجيش الوطني، في محوري اليرموك والخلاطات.

واتهم المجلس الأعلى للدولة، الجيش الوطني بأنه استعان بـ”مرتزقة” في معركة طرابلس، مشيدا في ذات الوقت بالمجموعات المسلحة التي قال عنها أنها “الجيش الليبي والقوات المساندة له”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية