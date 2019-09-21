توجيهات من مجلس الدولة للسراج قبيل اجتماعات الأمم المتحدة

أصدر مجلس الدولة، مساء السبت، بيانا بشأن التطورات العسكرية للعمليات العسكرية جنوبي طرابلس، أشاد فيه بما أسماها “البطولات” التي حققتها قوات الوفاق في صد محاولة تقدم القوات المسلحة الليبية من محوري اليرموك والخلاطات.



وخلال البيان المنشور عبر الصفحة الرسمية لمكتب إعلام مجلس الدولة على “فيس بوك”، دعا مجلس الدولة، رئيس المجلس الرئاسي فئز السراج، إلى اتخاد موقف قوي ورادع، يتناسب مع ما وصفه بـ “التضحيات والبطولات”، تجاه ما أسماها بـ “التدخلات السافرة للدول المتورطة في إراقة دماء الليبيين والانقلاب على العملية السياسية في البلاد”، خلال مشاركته يوم الثلاثاء المقبل، في جلسات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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