بعد توقفه عن العمل جراء إصابة موظف برصاصة .. تأمين مداخل طبي سبها لحماية العاملين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن المكتب الإعلامي لمركز سبها الطبي، تأمين مداخل المركز وتحسين حركة سير العمل، بعد الاعتداءات التي تعرض لها في أوائل شهر سبتمبر الجاري.

وذكر المكتب الإعلامي للمركز في بيان له أنه تم تأمين كافة مداخل المركز، لتحسين سير العمل وحماية العاملين به من الاعتداءات، بالإضافة إلى تمكين العناصر الطبية، والطبية المساعدة لتقديم الخدمات للمواطنين.

وناشد المكتب الإعلامي لمركز سبها الطبي في بيانه، المواطنين، بالالتزام بمواعيد الزيارة المُقررة.

وتعرض مشرف إداري بمركز سبها الطبي لإطلاق الرصاص عليه بعد مقاومة باسلة لمسلح حاول الاعتداء على أحد الأطباء.

ورصدت كاميرات المراقبة داخل المركز المقاومة كيف استطاع المشرف “موسي عبدالكريم” مقاومة المسلح الذي كان يحمل مسدسًا.

وبعد مقاومة أطلق المسلح رصاصة مباشرة على رجل المشرف الإداري ولاذ بالفرار، وأظهر تسجيل مرئي نشره المركز للمشرف الإداري وهو بصحة جيدة بعد تلقيه الإسعافات إثر نجاته من الموت.

كما أظهر التسجيل آثار الدماء التي سالت من جسد المشرف على الأرض إثر تعرضه للإصابة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن العاملون بالمركز بعد هذه الحادثة من العناصر الطبية والطبية المساعدة والإداريتين إيقاف الخدمات الطبية للحالات غير الطارئة، بسبب الاعتداء الذي تعرض له العاملون .

وذكر العاملون بالمركز، أنه سوف يقتصر العمل الطبي على تقديم الخدمات الطبية المتعلقة بإنقاذ الحياة لحين توفر الأمن، مؤكدين أنهم يرفضون العمل في مثل هذه الظروف، التي عانى المركز منها كثيرًا، وكان آخرها تشاجر مجموعة من المرافقين بقسم الجراحة، مساء الخميس الماضي، وقاموا بالرماية داخل المركز، مما أدى إلى فزع المتواجدين بالمركز.

العاملون بالمركز وأوضحوا أنه تم إبلاغ جميع الجهات الأمنية، إلا أنه لم يتم حضور أي جهة، علمًا بأن إطلاق الرصاص دام لأكثر من مرة، مُعربين عن آمالهم بالإسراع في حماية المركز، أو سيتم وقف العمل به نهائيًا.

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