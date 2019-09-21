بشكل عاجل .. زوبية يطالب جويلي بـ ” مسح قاعدة الوطية بمن فيها “

‏ليبيا – ⁧دعا رئيس هيئة الإعلام الخارجي السابق بحكومة الإنقاذ إلى ما أسماه ” مسح قاعدة الوطية الجوية بمن فيها ” رداً على الضربات المكثفة التي إستهدفت قوات الوفاق طيلة اليوم السبت .

وقال زوبية في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك أن قاعدة الوطية تضم عدداً من الطائرات المقاتلة والعمودية وتحط بها الطائرات الأجنبية لدعم من أسماهم ” شلتت حفتر ” .

وأضاف بأن القاعدة يجاورها مجموعة من المدن التي بها من وصفهم بـ ” الرجال الاحرار ⁧ ” قائلاً : ” هؤلاء في انتظار الاشارة والدعم للهجوم ومسح القاعدة بمن فيها لايهم فرنانة او طحيش وكل هذا في يد ⁧اللواء⁩ اسامة جويلي ” .

‏⁧وفي ختام منشوره دعا زوبية آمر المنطقة العسكرية الغربية بالوفاق أسامة جويلي إلى الالتفات لهذه القاعدة دون غيرها وعاجل غير آجل .

لعقب فشل محاولة التضييق عليها من قبل مصطفى صنع الله بقطع إمدادات الوقود عنها ، طالب لواء الصمود بقيادة المُعاقب دولياً صلاح بادي أيضاً جويلي بـ ” تحمّل مسؤولياته وبسرعة تجاه قاعدة الوطية الجوية ” .

وفي منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك طالب احميدة الجرو المتحدث الرسمي باسم اللواء بوضع حد لقاعدة الوطية الجوية غربي البلاد وبضرورة السيطرة عليها .

وأضاف المتحدث باسم لواء الصمود : ” على السيد أسامة جويلي تحمل مسؤولياته تجاه القاعدة لأنها شر لابد من إيقافه وهي من تقتل أبنائنا ” . وذلك على حد تعبره الذي أظهر من خلاله رغبة متجددة لدى بادي ومسلحيه في تحقيق ” الطموح المتعثر ” للسيطرة على القاعدة منذ عملية فجر ليبيا مابين عامي 2014 و 2015 .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية