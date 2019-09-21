الهلال الأحمر الليبي يشارك بالمؤتمر الثالث لنظم المعلومات الجغرافية

شارك مدير مكتب المعلومات والتقييم بالأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، بالمؤتمر الثالث لنظم المعلومات الجغرافية GIS بالعاصمة المصرية القاهرة، بعد أن دعت إليه المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الجمعيات الوطنية وشركات خاصة مهتمة بنظم المعلوماتية.

وناقش المؤتمر عده ملفات، كان أبرزها كيفية توظيف نظم المعلومات الجغرافية، في العمل الانساني ووضع الاليات المناسبة للإستخدام.

وحول الأنشطة الإنسانية التي يعمل عليها الهلال الأحمر الليبي، كانت الدورة الدورة التدريبية لموظفي مطار سبها الدولي، التي شملت محاضرات متنوعة حول نشأة الحركة، والتدريب النظري والعملب فى الاسعافات الأولية.

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