عبدالعزيز: الانقلاب على الثورة صعب لأن السلاح بيد الثوار الذين أسقطوا القذافي

قال القيادي الإخواني وعضو المؤتمر العام السابق محمود عبد العزيز الورفلي، إن النخب التونسية في مختلف تياراتها متميزة عن النخب الليبية مضيفا، أن تونس دولة مدنية وليست قبلية، بحسب قوله.

وخلال لقاء تليفزيوني على قناة التناصح،بارك عبد العزيز، للشعب التونسي لعزمه إجراء انتخابات رئاسية للمرة الثانية بشكل مباشر، الخطوة التي قطعت بها تونس العلاقة نهائياً مع الديكتاتورية واتجهت نحو الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، وفق قوله، معرباً عن أمنياته أن يصوت المواطنون التونسيون لصالح المرشح قيس سعيد، لأنه يمثل تيار الثورة والتغيير ضد تيار الفساد الذي يمثله نبيل القروي، وفقا لما ذكر.

وتحدث الورفلي عن الشأن الليبي قائلاً، إن ليبيا ستهزم حفتر والثورة المضادة التي تقودها بعض الدول.وتابع: “الانقلاب على الثورة صعب جداً لأن السلاح في يد الثوار الذين سقط القذافي على أيديهم

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