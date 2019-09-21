الجيش الوطني يكشف حجم خسائر قوات معسكر الوفاق

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن مستشفى مصراتة استقبل أكثر من 30 جثة تعود للمسلحين الذين يقاتلون في صفوف معسكر الوفاق، ضد الجيش الوطني.

من جهة أخرى، كشف مصدر عسكري بالجيش الوطني، أن وحدات الجيش نجحت في استدراج المجموعات المسلحة التابعة للوفاق، بمحيط معسكر اليرموك، بعد الكمين الذي وقع فيه مسلحي الوفاق، وأسفر عن تدمير 12 آلية مسلحة تابعة للواء الصمود، التي يقودها المطلوب دوليًا.

وأوضح المصدر العسكري، أن ضربات سلاح الجو يوم أمس السبت، على مشروع الهضبة وطريق المطار، أدّت إلى مقتل ثلاثة قادة إرهابيين، بحسب معلومات مؤكدة داخل مستشفى طرابلس المركزي.

وأشار المصدر العسكري في تصريحات صحفية، أن الضربات التي وجّهها سلاح الجو على معسكر حمزة بمنطقة مشروع الهضبة، نتج عنها تدمير مواقع للأسلحة داخل المعسكر، التي كانت تعتبر موقعًا مهمًا لمعسكر الوفاق.

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