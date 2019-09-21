المجلس الأعلى للدولة يطالب السراج بـ«اتخاد موقف قوي ورادع»

طالب المجلس الأعلى للدولة رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج بـ «اتخاد موقف قوي ورادع، تجاه التدخلات السافرة للدول المتورطة في إراقة دماء الليبيين والانقلاب على العملية السياسية في البلاد»، خلال مشاركته يوم الثلاثاء المقبل في جلسات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشاد المجلس الأعلى للدولة، في بيان أصدره ليل السبت بـ«البطولات التي حققها الجيش الليبي والقوات المساندة له في صد محاولة التقدم الفاشلة لميليشيات حفتر السبت من محوري اليرموك والخلاطات».

وسبق للمجلس الأعلى للدولة أن وجه انتقادات لرئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بسبب إصداره القرار رقم «1050» لسنة 2019 القاضي بتعيين سفراء جدد، حيث أعلن المجلس في بيان رسمي توجيهه مراسلات إلى «رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، بمراجعة قرارات المجلس الرئاسي فيما يخص الإيفاد في السفارات والملحقيات، ومدى مطابقتها للقوانين المعمول بها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف أي جزئية مخالفة».

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