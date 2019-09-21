قوات الوفاق: أسقطنا طائرة استطلاع مسيرة في محور عين زارة

قالت قوات حكومة الوفاق، إنها أسقطت طائرة استطلاع مسيرة روسية الصنع في محور عين زارة ، مضيفة، أنها الثانية من نوعها، بعد الأولى التي أسقطتها قوات حماية وتأمين سرت في أبريل الماضي.



وفي إيجاز صحفي لـ “المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب” على الصفحة الرسمية بموقع “فيس بوك”، السبت، أفاد بأن استطلاعات قوات الوفاق رصدت مؤخرا محاولات لإنشاء مهبط طيران وحظيرة طائرات بترهونة، لاستخدامها من قبل الطيران المسير.

وأضاف، أن مواقع لقوة حماية وتأمين سرت التابعة للوفاق تعرضت، صباح الـ 16 من سبتمبر الجاري، لاستهداف جوي نفذته طائرات مسيرة تالعة للجيش.

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