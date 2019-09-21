الحكومة المؤقتة تعلن موافقتها لتنفيذ مشروع شبكة مياه الأمطار

أعلنت الحكومة المؤقتة، موافقتها على مباشرة إجراءات التعاقد للهيئة العامة للإسكان والمرافق، على التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة بغرض تنفيذ مشروع جزء من شبكة مياه الأمطار والصرف الصحي، ومحطات الرفع والمعاجلة وشبكة الطرق والإنارة بمنطقة التلوث البيئي في سلوق.

ووصفت الحكومة في البيان لها، المشروع بالهام والضروري، وأن قيمته تصل إلى 159 مليون وخمسون مليون دينار ليبيا، على أن يتم التسبيل بقرار لاحق لمجلس الوزراء.

وأشارت الحكومة المؤقتة في قرارها، على اتخاد الإجراءات اللازمة طبقا للتشريعات النافذة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية