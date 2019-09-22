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نادي ” الأهلى المصراتي ” لكرة القدم ينعى أحد لاعبيه في إشتباكات طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – نعى النادى الأهلى المصراتي مساء السبت أحد لاعبيه وهو  عبد المهمين محمد الشريف أحد أبناء هذه المؤسسة الرياضية متقدماً بمشاعر العزاء والمواساة لذويه .

وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر مركزه الإعلامي على فيسبوك وطالعته المرصد بأن الشريف ” سقط فى ميدان الشرف والبطولة مدافعا عن عاصمتنا طرابلس تغمد الله الفقيد برحمته الواسعة وألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم  ” .

وفي وقت سابق من مساء السبت أعلن احميدة الجرو المتحدث باسم لواء الصمود بقيادة صلاح بادي مقتل حارس مرمى نادي السويحلي المصراتي لكرة القدم خلال مشاركته في إشتباكات جنوب طرابلس ، قبل أن يؤكد النادي الخبر وينعى القتيل .

وكتب الجرو عبر صفحته الرسمية ناعياً : ” ابراهيم القاووق حارس مرمي نادي السويحلي يرتقي شهيداً الآن في معارك العزة والشرف والدفاع عن الارض والعرض  ” .

ابراهيم القاووق

ولم يعلن الجرو كيفية ومكان مقتل القاووق ، غير أن مصادر رياضية تحدثت للمرصد عن مقتله في معسكر اليرموك بمنطقة خلة الفرجان جنوب العاصمة طرابلس حيث تتمركز قوات لواء الصمود ومجموعات أخرى من مصراتة منها ” التي كتيبة النسور ” ينتسب لها هذا الرياضي  .

وتشهد مختلف المحاور معارك على أشدها منذ ساعات صباح اليوم السبت الأولى وسط ضربات جوية مكثفة على مواقع قوات الوفاق في عدة محاور خاصة طريق المطار وخلة الفرجان وغيرها .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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