اكتشف 7 معلومات عن حارس مرمي السويحلي الذي قتل في معسكر اليرموك

1) هو إبراهيم القاووق من مواليد 1998 بمصراتة ، يبلغ من العمر 21 عاما.

2) طالب بكلية التربية بمصراتة وكان يستعد للتخرج خلال السنة القادمة

3) لاعب كرة قدم معروف وهو حارس مرمى الفريق الأول لنادي السويحلي بمصراتة

4) أسس نادي السويحلي الليبي الذي يلعب القاووق لحستبه تحت مسمى نادي العمال بتاريخ 28-05-1944 وما لبت أن غير الاسم إلى نادي الإصلاح الرياضي بتاريخ 17-11-1944،و ظل هذا الاسم إلى أن بدل مرة أخرى باسم نادي ذات الرمال سنة 30-06-1948 وهذا الاسم قد أستبدل باسم نادي الأهلي المصراتي بتاريخ 17-9-1951 وفي سنة 1972 أصدر قرار وزاري بتغيير أسماء الأندية المتشابهة وأختير له مسميات ثلاث هي: العربي – الجماهير – السويحلي. و منذ ذلك التاريخ يعرف النادي باسم السريحلي

5) إنضم القاووق إلي صفوف الحشد المليشياوي منذ 4 أبريل الماضي ضمن ما سمي بعملية بركان الغضب

6) قاتل القاووق في صفوف ميلشيا لواء الصمود بقيادة صلاح بادي

7) لقي مصرعه أثناء المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور اليرموك – طرابلس مساء السبت 21 سبتمبر 2019

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