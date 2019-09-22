قاعدة الوطية الجوية تُربك قوات الوفاق بعد عملياتها الجوية الدقيقة

طالب عدد من قادة المجموعات المسلحة في حكومة الوفاق، المجلس الرئاسي بضرورة وضع حدٍّ لقاعدة الوطية الجوية التابعة للجيش الوطني، بعد سلسلة ضربات جوية نفّذها سلاح الجو ضد تمركزات معسكر الوفاق، خلال الأيام الماضية، وأدّت إلى خسائر فادحة أربكت صفوف المجموعات المسلحة.

وكشفت معارك الجيش ضد المجموعات المسلحة، في اليومين الماضين، التراجع الكبير في معسكر الوفاق، بعد الضربات القوية التي تلقّاها من وحدات الجيش الوطني. وهو الأمر الذي الذي دعا البعض المناهض للجيش الوطني، بضرورة أن يضع ضباط الوفاق وسائل تردع القاعدة من تنفيذ عملياتها الدقيقة، على مواقع قوات الوفاق جنوب العاصمة.

ولعِبت قاعدة الوطية الجوية، دورًا هامًا في معارك الجيش، منذ بدء عمليات الجيش في أبريل الماضي، وغيّرت التكتيك العسكري لصالح وحدات الجيش، بواسطة عملياتها الجوية الدقيقة، التي أصبحت بشكل مُكثّف منذ فترة.

ويعدّ موقع قاعدة الوطية الجوية، بالموقع الهام والاسترايجي نظرا لجغرافيتها التي تقع جنوب العجيلات، في المنطقة الغربية بشكل عام، والقريبة من المراكز الحيوية كالحدود الليبية التونسية، والمرافق الهامّة والنفطية.

وتملك القاعدة الجوية استعاب الآلاف من العسكريين، نظرا لبينتها القوية، ولا تستقبل أي طائرات مدنية، لكونها قاعدة عسكرية، لا علاقة لها بالمطارات القريبة منها مثل مطار زوارة أو مطار ميعيتقة.

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