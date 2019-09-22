في ساعة متأخرة ليلة أمس..صلاح بادي يظهر في فيديو جديد

نشر لواء الصمود مقطع فيديو، لقائده المُعاقب دوليًا صلاح بادي، غير واضح المعالم، قال فيه بادي أنه داخل معسكر اليرموك، وأنه سينتصر على الجيش الوطني.

وأظهر المقطع الذي تم تصويره ليلاً، في ساعة متأخرة، عددا من المسلحين رفقة صلاح بادي، مع إطلاق للنيران في محاولة لتأكيد أن بادي مسيطرا على الوضع مع مسلحيه.

وحول مدة مقطع الفيديو، فقد كانت 24 ثانية، لم تكشف حقيقة ما قاله صلاح بادي، الذي أظهره الفيديو، مرتبكًا وفي شكل غريب، لا يوحي أنه داخل معسكر اليرموك، أو أنه مسيطرا على الوضع مع مسلحيه.

ويعدّ مقطع الفيديو الجديد لصلاح بادي، هُو الأول مند أشهر على خروجه في أحد المقاطع في التاسع عشر من يوليو، الذي كان فيه منهارًا وأشار فيه إلى أن تركيا تتعامل مع ليبيا بالتنسيق مع جماعات وأفراد، وهذا يجب أن يتوقف، وأن تعاملنا تركيا كدولة لا كجماعة أو حزب، مضيفا أنهم قادرين على محاربة الجيش، وأن ليبيا لديها أموال في الخارج ويجب أن استخدامها في محاربة الجيش.

وشهدت محاور جنوب العاصمة يوم أمس، معارك شرسة، خاضها الجيش الوطني ضد المجموعات المسلحة، في عدة محاور، أدّت إلى خسائر كبيرة في صفوف مسلحي الوفاق والعتاد العسكري.

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