قيادات الإخوان تطالب الجويلي بمسح قاعدة الوطية

دعت قيادات في تيار الإخوان وقادة عسكريين تابعين للوفاق آمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي لقصف قاعدة الوطية.

وقال رئيس هيئة الإعلام الخارجي بحكومة الإنقاذ سابقا جمال زوبية في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن هناك عناصر مسلحة مستعدة لمسح قاعدة بمن فيها وأنهم فقط ينتظرون التعليمات والدعم من الجويلي في هذا الشأن.

وأشار زوبية إلى أنه يوجد في الوطية 4 طائرات مقاتلة وأخرى عمودية مطالبا الجويلي بالالتفات إلى هذه القاعدة دون غيرها وبشكل عاجل.

من جانبه حمل احميدة الجرو المتحدث الرسمي باسم لواء الصمود الجويلي مسؤولية السيطرة على قاعدة الوطية قائلا “قاعدة الوطية لابد من وضع حد لها والسيطرة عليها” مضيفا “على جويلي تحمل مسؤولياته تجاه القاعدة لأنها شر لابد من ايقافه وهي من تقتل ابنائنا”.

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