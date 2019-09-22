“صحة المؤقتة” تُحذّر من أدوية مُسرطنة

طالبت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، الجهات المعنية بسحب الأدوية التي تحتوي على مادة “راني” المُسرطنة من كافة الصيدليات والمراكز الطبية.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الليبية، فإن المادة الفعالة تدخل ضمن تركيب 3 أدوية رئيسية هي: “فوار راني- زانتاك- رانتدين”، كما أشارت الوكالة إلى أنها مصرية الصنع.

وجاء تحذير الوزارة عقب تعميم أصدرته نقابة الأطباء في طبرق، بشأن خطورة هذه الأدوية لاحتوائها على المادة المُسطرنة وضرورة تنبيه كافة الأطباء بالابتعاد عن وصفها للمرضى.

وشددت نقابة أطباء طبرق على ضرورة إقدام أصحاب الصيدليات على تسليم شحنات الأدوية المذكورة التي بحوزتهم إلى جهاز الحرس البلدي، ليؤدي دوره بالتخلص منها بالطرق السليمة.

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