السعيدي: القوات المسلحة التي تؤمن حقول النفط قوبلت بالافتراء من صنع الله

أكد عضو مجلس النواب، علي السعيدي، أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، فشل في تسويق وترويج الأكاذيب ونشر الإشاعات عن شركة البريقة.

السعيدي أضاف في تصريح لصحيفة المرصد، أن صنع الله يدرك أن شركة البريقة هي التي تزود المنطقة الشرقية والوسطى والجنوبية بالوقود لأكثر من ستة أشهر، بعد قطع مستودعي مصراتة والزاوية تزويد فزان بالمحروقات.

وعن أزمة وقود الطيران أشار السعيدي إلى وجود أزمة ونقص في الشرق، مبينا أن هذا الإجراء متعمد لخلق نوع من الفوضى في الشرق الليبي، وأن هذه التصرفات تعود لجماعة الإخوان وأفرادها، متهما صنع الله بالانتماء إلى الإخوان، وأنه يسعى إلى إرباك المشهد الراهن، مؤكدا أن القوات المسلحة التي تؤمن حقول النفط لم تجد أي دعم من المؤسسة، بل لاقت الافتراء والأكاذيب من طرف صنع الله.

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