ظهور جديد للمطلوب دولياً صلاح بادي

العنوان_طرابلس

ظهر آمر لواء الصمود ، المعاقب دولياً صباح بادي بوقت مبكر اليوم الأحد من خلال تسجيلات مصورة أمام معسكر اليرموك جنوب طرابلس بعد طول غياب وإمتناع عن الظهور والإكتفاء بالحراك خلف الكواليس إمتد لحوالي ثلاثة أشهر.

وكان هذا الظهور لبادي من الميدان هو الأول من نوعه عقب إختفاء لقرابة شهرين لم يظهر خلالها إلا مرة واحدة في عيد الأضحى ومرة هاجم فيها سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على الدعم العسكري المقدم من تركيا في تسجيل نُشر بتاريخ 20 يوليو تلاه آخر بعد ثلاثة أيام قبل أن ينقطع ظهوره حتى ظهر اليوم .

وإذا ظهر بادي وقواته بتاريخ الليلة ليؤكد سيطرتهم على معسكر اليرموك ، إلا أن الأهم في هذا الظهور هو تأكيده الضمني من خلاله على إستمرار تصدره لقوات الوفاق ، وكان ذلك من خلال تسجيلات فيديو نشر أحدها المتحدث باسمه احميدة الجرو وأخرى نشرتها صفحات موالية على فيسبوك .

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