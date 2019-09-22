افتتاح مصرف الوحدة “الضريح” في بنغازي بعد اتمام الصيانة

العنوان_بنغازي

افتتح في مدينة بنغازي السبت مقر مصرف الوحدة فرع السوق بوسط المدينة بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات د. عبدالسلام البدري ومُحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري .

هذا وحضر كذلك رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري ومدير عام مصرف الوحدة مرعي البرعصي ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي عبدالمنعم السعيطي وعدد من المسؤولين والمختصين والعاملين بالمصرف .

تجدر الإشارة إلى أن مقر المصرف كان واقعاً ضمن مناطق الاشتباكات مع الجماعات الإرهابية وقد تعرض للعديد من الأضرار قبل أن يعود لممارسة دوره في خدمة زبائنة والمُساهمة في الدفع بعجلة الاقتصاد في المدينة ، وفقاً للمجلس البلدي بنغازي .

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