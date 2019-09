دبلوماسي سابق: مصر لديها رؤية مهمة لحل النزاعات في ليبيا

المتوسط

قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد حجازي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيحمل هموم أفريقيا والعرب خاصة النزاعات في ليبيا واليمن وسوريا لـ”الأمم المتحدة”.

وأوضح في تصريحات إعلامية أن السيسي سوف يلقي كلمة مصر للمرة السادسة في اجتماعات الجمعية، وسوف تكون شاملة يحمل من خلالها هموم القارة الأفريقية والمنطقة العربية، خاصة وأن هذه النسخة من أعمال الجمعية العامة تأتي في وقت تشتعل فيه المنطقة، وتصاعد النزاعات في إيران واليمن وسوريا، الأمر الذي يجعل مشاركة الرئيس هامة جدا.

وشدد على أن مصر لديها رؤية يُستمع إليها، ولديها رؤية وتصور لمحاربة الإرهاب ومحاصرة الدول التي تدعمه، ولديها رؤية في قضايا المنطقة في ليبيا وسوريا، وباقي قضايا المنطقة.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، غادر مطار القاهرة، الجمعة، متجها إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74.

