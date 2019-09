المتوسط

أصدر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في البيضاء، الإذن النهائي لمصرف التمويل الإسلامي، بالبدء في مباشرة عمله، المتمثل في أعمال الصيرفة الإسلامية.

وأوضح مكتب الإعلام بمركزي البيضاء، فإن هذا الإذن منح وفقا لقرار مجلس إدارة المصرف رقم سبعة عشر لسنة ألفين وتسع عشرة، بشأن منح الإذن النهائي، مطالبا جناح الرقابة المصرفية بمتابعة تنفيذ القرار.

