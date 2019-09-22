الحكومة المؤقتة توافق على تنفيذ مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار بمنطقة سلوق

ليبيا – أعلنت الحكومة المؤقتة موافقتها على مباشرة إجراءات التعاقد للهيئة العامة للإسكان والمرافق على التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة بغرض تنفيذ مشروع جزء من شبكة مياه الأمطار والصرف الصحي ومحطات الرفع والمعاجلة وشبكة الطرق والإنارة بمنطقة التلوث البيئي في سلوق.

الحكومة المؤقتة وصفت في البيان الذي نشر على المكتب الإعلامي التابع لها المشروع بالهام والضروري وأن قيمته تصل إلى 159 مليون وخمسون مليون دينار ليبي على أن يتم التسبيل بقرار لاحق لمجلس الوزراء.

وأشارت الحكومة المؤقتة في قرارها على اتخاد الإجراءات اللازمة طبقاً للتشريعات النافذة.

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