المتوسط

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن أكثر من 30 جثة وصلت يوم أمس السبت إلى مستشفى مصراته العام .

وأضاف المركز عبر صفحته على فيسبوك أن قوات الجيش حذرت مليشيات الوفاق ومنحتهم الفرص الكافية للخروج من آتون هذه الحرب.

وجدد التحذير بأنه إذا لم يستمعوا للتحذيرات فإنهم سيلقون الأسوأ، مبينا أن تركيا وقطر والإخوان لن ينفعوهم.

