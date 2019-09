قوات الجيش تأسر أكثر من 12 عنصر من مليشيات الوفاق

المتوسط

أعلنت غرفة عمليات اجدابيا عن تمكن قوات الجيش من أسر أكثر من 12 عنصر من مليشيات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق في كمين محكم امام معسكر اليرموك.

وأشارت الغرفة إلى أن قوات الجيش قامت بأكبر عملية سحق وإبادة جواً و براً للمليشيات و الصعاليك على عتبات العاصمة تمهيداً لدخولها.

وأوضحت أنه تمت إصابة المليشياوي دخيل بن حمد صاحب السيارات الفارهة في مواجهات القوات المسلحة، كما قتل كل من معتصم بنوبة، محمد محمود الرايس آمر كتيبة الموت مصراتة، عبدالمنعم احنيش، الطفل فوزي محمد السوري، عبد المهيمن الشريف التابع لمليشيات مصراتة في محور اليرموك في مواجهات القوات المسلحة مساء السبت

