الاشتباكات المُسلحة تشتد قرب معسكر اليرموك

لا تكاد الاشتباكات العنيفة تهدأ حتى تعود من جديد أكثر ضراوة من سابقاتها، اشتباكات أسفرت عن سيطرة قوات الجيش الوطني على معسكر اليرموك بشكل كامل حتى خرج فيديو للمدعو صلاح بادي أكد فيه إحكام قبضته عليه مجددا.

وبحسب مصدر عسكري بالجيش الوطني قال إن وحدات الجيش نجحت في استدراج مسلحي الوفاق بمحيط معسكر اليرموك إلى كمين محكم أسفر عن تدمير 12 آلية مسلحة تابعة للواء الصمود وكتيبة الموت.

الجيش الوطني وقواته الجوية وجهت 3 ضربات جوية أخرى بمحاور قوات الوفاق في عين زارة ومحور الخلاطات بطريق المطار الأكثر اشتعالا حيث أسفر القصف عن مقتل أبرز قادة الوفاق منهم آمر الخلاطات وآمر اليرموك.

وشن الجيش هجوما عنيفا على مسلحي الوفاق في محور صلاح الدين بإسناد جوي كثيف خلف قتلى ودمر عددا من الآليات. ومع حدة الاشتباكات والقصف الجوي المتبادل من قبل قوات الوفاق والجيش الوطني لم تتسنى لنا معرفة العدد الحقيقي لخسائر هذه الاشتباكات حتى الآن.

من جهتها أعلنت قوات حكومة الوفاق إسقاط طائرة استطلاع مسيرة روسية الصنع في محور عين زارة وقالت إنها الثانية من نوعها بعد الأولى التي أسقطتها قوات حماية وتأمين سرت في أبريل الماضي وأضافت أنها تصدت لمحاولة تقدم قوات الجيش الوطني في طرابلس بعد تعرض العاصمة لقصف جوي وفق ما ذكرت قوات الوفاق.

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